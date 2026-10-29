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CM नायब सिंह सैनी की गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा, कांग्रेस और पंजाब सरकार पर भी साधा निशाना

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए अगले दो साल में गन्ने का भाव बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र में गन्ने का भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि 2027-28 में इसे बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा।
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चण्डीगढ़ हरियाणा

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kamlesh sharma

Updated: 29 Oct 2026, 5:16 PM IST

Nayab Singh Saini

Nayab Singh Saini (Photo-IANS)

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीवाली से पहले गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चंडीगढ़ में विशेष कार्यक्रम के दौरान गन्ने के दाम बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र में गन्ने का भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि 2027-28 में इसे बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सैनी ने कांग्रेस पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा।

2026-27 में 430 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

सीएम सैनी ने बताया कि पिछले साल गन्ने का भाव 415 रुपए प्रति क्विंटल था। वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र में इसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी कर भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। इसके बाद 2027-28 में गन्ने का भाव बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। हालांकि, उन्होंने इस घोषणा के अलावा गन्ना किसानों के लिए किसी अन्य नई योजना का विवरण नहीं दिया।

मोदी 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सैनी ने आरोप लगाया कि पार्टी देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों को सशक्त बनाने और भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता गरीबों का उत्थान और देश को मजबूत बनाना है।

पंजाब की कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कानून-व्यवस्था की स्थिति वैसी ही खराब हो गई है, जैसी हाल ही में पश्चिम बंगाल में देखने को मिली थी। सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पांच साल तक केवल मजाक करने से लोगों की समस्याएं हल नहीं होतीं और न ही इससे किसी का पेट भरता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल बयानबाजी करनी चाहिए।

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Updated on:

29 Oct 2026, 5:16 PM IST

Published on:

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