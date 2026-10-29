केरल कांग्रेस द्वारा CJI पोस्ट पर माफी मांगने के मामले में BJP की आई प्रतिक्रिया, कहा- झूठ फैलाना पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति

केरल कांग्रेस के एक्स पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को लेकर किए गए पोस्ट पर बिना शर्त माफी मांगने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोशल मीडिया रणनीति झूठ फैलाने पर आधारित है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।