29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

केरल कांग्रेस द्वारा CJI पोस्ट पर माफी मांगने के मामले में BJP की आई प्रतिक्रिया, कहा- झूठ फैलाना पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति

CJI सूर्यकांत पर विवादित पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस की माफी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी पर सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Ashib Khan

Updated: 29 Oct 2026, 5:55 PM IST

Rajeev Chandrasekhar Targets Rahul Gandhi

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo-IANS)

केरल कांग्रेस के एक्स पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को लेकर किए गए पोस्ट पर बिना शर्त माफी मांगने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोशल मीडिया रणनीति झूठ फैलाने पर आधारित है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। 

‘2024 से भ्रामक बातें फैलाती है कांग्रेस’

बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केरल कांग्रेस साल 2024 से ही सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक बातें फैलाती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले यह काल्पनिक नैरेटिव खड़ा किया था कि यदि भाजपा को 400 सीटें मिलती हैं, तो संविधान बदल दिया जाएगा।

PM मोदी में हिम्मत है तो संसद भंग कर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, मल्लिकार्जुन खरगे की चुनौती

ये भी पढ़ें
Mallikarjun Kharge news

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट और पार्टी वही कर रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी उन्हें प्रेरित करते हैं। उनके मुताबिक, कांग्रेस का उद्देश्य लोगों के बीच झूठ फैलाकर और उन्हें गुमराह करके वोट हासिल करना है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 19 अक्टूबर को केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। जिसमें सीजेआई को लेकर लिखा- अगर कानून-व्यवस्था संभालना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी जगह लाएंगे, जो इसे संभाल सके। 

इसके बाद इस पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया। इसके कुछ ही घंटों बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी। अब इस पोस्ट को लेकर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से बिना शर्त माफी मांगी है। 

पार्टी ने स्पष्ट किया कि संबंधित पोस्ट उसकी आधिकारिक मंजूरी के बिना प्रकाशित की गई थी और यह पार्टी नेतृत्व के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती।

21 अक्टूबर को मिले कानूनी नोटिस के जवाब में केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि यह पोस्ट विजय थोट्टाथिल ने पार्टी नेतृत्व की जानकारी, मंजूरी या परामर्श के बिना प्रकाशित की थी। उन्होंने कहा कि संबंधित पद से थोट्टाथिल को हटा दिया गया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया गया है।

कांग्रेस ने अपने जवाब में संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद के प्रति सम्मान दोहराया। पार्टी ने कहा कि विवादित पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा न तो केपीसीसी की आधिकारिक नीति का हिस्सा थी और न ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत रुख को दर्शाती थी।

कांग्रेस ने यह भी स्वीकार किया कि मुख्य न्यायाधीश से इस्तीफे की मांग करना और उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का सुझाव देना अनुचित था। पार्टी के अनुसार, इस तरह की टिप्पणी उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित नहीं होनी चाहिए थी।

INDIA गठबंधन की बैठक खत्म, कल होगा ‘जनता का महाभियोग’ कार्यक्रम; गौरव गोगोई बोले- वोट का अधिकार बचाना जरूरी

ये भी पढ़ें
Congress Reaction

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Oct 2026, 5:55 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / केरल कांग्रेस द्वारा CJI पोस्ट पर माफी मांगने के मामले में BJP की आई प्रतिक्रिया, कहा- झूठ फैलाना पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सिद्धारमैया के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा, पुलिस बोली- यौन शोषण के आरोप मनगढ़ंत

Siddaramaiah
राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा को मिली जीत

Bihar news
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बना दिया किताबी बात, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और CAQM को लगी फटकार

Delhi Air Pollution,
राष्ट्रीय

Gujarat News: 11 माह की बेटी को खोने का असहनीय दर्द, फिर भी माता-पिता ने देहदान कर पेश की मानवता की मिसाल

Bhavnagar Body Donation
राष्ट्रीय

कर्नाटक मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी

Karnataka milk price hike
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.