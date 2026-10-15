महाराष्ट्र: अच्छे मार्क्स का झांसा देकर शिक्षक ने कॉलेज छात्रा से किया दुष्कर्म, केस दर्ज होते ही हुआ फरार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ (Ambernath) शहर से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को कम मार्क्स मिलने का डर दिखाकर और पढ़ाई में मदद करने का झांसा देकर एक शिक्षक ने बार-बार दुष्कर्म किया। 27 वर्षीय आरोपी शिक्षक कल्याण के एक निजी कोचिंग क्लास में फिजिक्स पढ़ाता है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की शिकायत के आधार पर अंबरनाथ के शिवाजीनगर पुलिस थाने में पॉक्सो (POCSO) और बीएनएस (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।