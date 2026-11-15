‘2029 तक हर घर में गूंजेगा BJP हटाओ, देश बचाओ का नारा’, कांग्रेस नेता रिपुन बोरा का दावा

रिपुन बोरा ने बीजेपी सरकार पर कथित तौर पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र कहां है? लोगों के पास आजादी नहीं है और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं या कविता लिखते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही बोरा ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है या अडानी-अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के लिए।