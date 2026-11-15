अनुब्रत मंडल के करीबी टीएमसी नेता अब्दुल करीम खान गिरफ्तार, चुनाव बाद हिंसा के मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

पुलिस सूत्रों के अनुसार करीम खान लंबे समय से जांच एजेंसियों और पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बोलपुर स्थित बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय की घेराबंदी की। बताया जाता है कि जैसे ही करीम खान कार्यालय से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया, जहां नानूर थाने की पुलिस ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने शनिवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल करीम खान पर लंबे समय से विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं।