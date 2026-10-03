Ahmedabad: रात में टहलने वाले लोगों से मोबाइल छीनकर ऑनलाइन खरीदी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

टीम के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। इसमें बताया गया कि आरोपी रात के समय सड़कों पर वॉक करने वाले राहगीरों का पीछा करते थे और मौका मिलते ही उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। मोबाइल छीनने के बाद वे मोबाइल में मौजूद क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट्स की मदद से फ्लिपकार्ट माइन्यूट्स एप के जरिए ऑनलाइन खरीदी कर लेते थे। आरोपी ज्यादातर ग्रोसरी और दैनिक जरूरत का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते थे। ऐसी वस्तुएं खरीदतें जो जल्द उन तक पहुंच जाएं। आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 4.66 लाख रुपए है। एक बाइक और एक स्कूटर भी जब्त किया है। इसका उपयोग आरोपी मोबाइल छीनने में करते थे।