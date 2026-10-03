Ahmedabad: खाद्य इकाईयों, दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के 22 सैंपल जांच में फेल

अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों, बिना एफएसएसएआइ लाइसेंस के काम करने और मिलावटी सामान बेचने पर 28 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। इसमें वटवा की एम.एम. फूड प्रॉडक्ट्स बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस व अस्वास्थ्यकर माहौल के कारण, वेजलपुर के श्री मातेश्वरी चवाणा एंड स्वीट मार्ट को नमकीन में प्रतिबंधित सिंथेटिक फूड कलर का उपयोग करने, राणीप के शांतिनाथ जैन गृह उद्योग के एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ बेचने, बापूनगर के शिव चाइनीज एंड भाजीपाव सेंटर को लो फैट पनीर का सैंपल फेल होने के कारण सील किया गया। चांदलोडिया का गुजरात फ्राय सेंटर व आश्रम रोड का जनता सुपर आमलेट बिना लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन और गंदगी के कारण सील किया गया। वटवा में अरिहंत मार्केटिंग को बिना लाइसेंस गोदाम संचालित करनेऔर नवरंगपुरा के सनराइज लिविंग पीजी में किचन में गंदगी मिलने पर उसे सील किया गया।