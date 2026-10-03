राजकोट मनपा कोर्ट बंद करने की मंजूरी, नए दो टॉयलेट के निर्माण के प्रस्ताव खारिज

राजकोट. मनपा की स्थायी समिति की शनिवार को हुई बैठक में मनपा कोर्ट बंद करने की मंजूरी दी गई। साथ ही नए दो टॉयलेट के निर्माण के प्रस्ताव खारिज किए गए। सर्वेश्वर चौक समेत यातायात से व्यस्त 10 क्षेत्रों में स्थायी निर्माण के बजाय स्वच्छता के बेहतर मानकों को बनाए रखने वाले प्री-फैब्रिकेटेड लेडीज टॉयलेट ब्लॉक बनाने की योजना जल्द तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

बैठक के बाद समिति के चेयरमैन परेश पीपलिया ने यह जानकारी दी। एजेंडे में कुल 21 प्रस्ताव थे। इनमें से दो प्रस्ताव खारिज और 19 मंजूर किए गए। इसके तहत 6.36 करोड़ रुपए्रये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। वार्ड नंबर 12 में श्री लक्ष्मणराव इनामदार टाउनशिप में दुकानों की नीलामी से हुई 4.23 करोड़ रुपए की आय को भी मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 7 के सर्वेश्वर चौक में नाले के पास 26.35 लाख रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव आया था। इसी तरह वार्ड नंबर 3 में रेलनगर के संतोषीनगर मेन रोड पर आंगनवाड़ी के पास स्थित प्लॉट में 20.63 लाख रुपए की लागत से जनरल पे एंड यूज टॉयलेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।