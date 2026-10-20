कुछ घंटों में डिजिटल सिस्टम की कमजोरियां खोज रहे साइबर हमलावर, AI ने बढ़ाई चुनौती

Cyber Attacks: साइबर हमलों का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब खतरा केवल किसी कंप्यूटर या सर्वर को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है। फर्जी ई-चालान के नाम पर मोबाइल में मैलवेयर पहुंचाकर बैंकिंग जानकारी चुराने, व्हाट्सऐप पर संक्रमित फाइल भेजने और वित्तीय संस्थानों की भुगतान प्रणाली में सीधे सेंध लगाने के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) से संचालित ऐसे सॉफ्टवेयर भी चिंता बढ़ा रहे हैं। सीईआरटी-इन ने लगातार अलग-अलग चेतावनियों में इन खतरों को रेखांकित किया है। 9 अक्टूबर की चेतावनी में सीईआरटी-इन ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, डिजिटल ऋण मंचों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और डिजिटल वॉलेट संचालकों को निशाना बनाने वाले अभियानों का जिक्र है।