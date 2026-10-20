Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में समीर गिरफ्तार, 35 हजार का सौदा और विदेश का सपना चकनाचूर

पूछताछ में सामने आया कि करीब डेढ़ महीने पहले समीर ने रेहान को अनिल पंडित से जोड़ा। अनिल ने 35 हजार रुपये और विदेश में बसने-नौकरी का लालच दिया। रितिक को भी विदेश में अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। तीनों करीब एक महीने मुंबई में रहे। अनिल पंडित जग्गी ऐप जैसे ऐप से बात करता था, जिसमें पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा ऑनलाइन भेजकर दुकानों से कैश ले लिया जाता था। हथियार किसी ने नहीं दिए, इनके पास मैसेज आया था कि हथियार एक जगह कचरा पात्र के पास रखा है, जहां से उन्हें लेना है. पुलिस को शक है मुंबई में इनके संपर्क में कुछ लोग हैं।