कोलकाता पंडाल हादसा: हाई कोर्ट का जांच की निगरानी से इनकार, रिटायर्ड जज से जांच करा सकती है राज्य सरकार

Kolkata High Court on Chorebagan stampede: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान चोरबागन सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास एक जांच आयोग गठित करने का पूरा अधिकार है। इस आयोग की अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज कर सकते हैं, जो पूरे मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वह इस जांच की निगरानी नहीं करेगा। आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई करनी है, इसका फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करेगा।