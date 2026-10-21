Maharashtra Politics: ‘बालासाहेब ठाकरे जीवित होते, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते’, शिवसेना नेता ने बताई वजह

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को जीत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया था, जबकि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया। शिवसेना नेता ने कहा कि यदि पार्टी के सभी विधायक पूरी ताकत से जुट जाएं, तो एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शिंदे को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने पर सभा में मौजूद शिवसैनिकों ने तालियां बजाकर समर्थन जताया। इसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।