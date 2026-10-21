“तूफान आ रहा है”: भागवत के बयान से खत्म हुई बीजेपी-संघ की खटास, यूपी चुनाव से पहले बड़ा संकेत

संघ और बीजेपी के बीच कई मुद्दों को लेकर असहमतियां हैं, लेकिन एक इन प्रदर्शनों पर वह बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखती है। संघ प्रमुख ने कई बार कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जब जोश हाई हो तो होश देने का काम करता है। कई मीडिया रिपोर्टों में यह बात भी सामने आई थी कि साल 2024 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेप नड्डा के बयान ( पार्टी को अब संघ के सहारे की जरूरत नहीं) और मोदी सरकार के रवैये के कारण संघ के साथ पार्टी और मातृसंगठन के बीच तल्खी आ गई थी। कई लोगों का मानना भी है कि बीजेपी का अल्पमत में आने की एक वजह संघ का साल 2024 के चुनाव के दौरान जोर-शोर से जुटना नहीं था। 2024 के विजयादशमी संबोधन में भागवत ने हिंदू एकता, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और महिला सुरक्षा की बात की थी। उन्होंने सांस्कृतिक मार्क्सवाद पर भी हमला बोला था।