भारत पर टैरिफ को लेकर रुबियो की सफाई, बोले- नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध भी बड़ी वजह

Marco Rubio India visit: भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था या दोनों देशों के बीच के रिश्तों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बताया। उन्होंने यह भी माना कि टैरिफ से जुड़े फैसले और साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर दबाव डाल सकते हैं।