US के हिंदू मंदिर में मास शूटिंग की साजिश: 105 सांसदों ने FBI से मांगा जवाब, पूछा- क्या हेट क्राइम के एंगल से हो रही जांच?

इस पत्र में दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत में आई भारी वृद्धि की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाने वाली 542,000 से अधिक नफरत भरी पोस्ट दर्ज की गईं, जो जनवरी 2024 की तुलना में 240 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अलावा कार्नेगी एंडोमेंट के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 48 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने 2025 की शुरुआत से नस्लीय पोस्ट का सामना किया है, जबकि हर चार में से एक व्यक्ति ने खुद के खिलाफ जातिवादी या नस्लीय गालियां सुने जाने की बात कही है।