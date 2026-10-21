Starlink की स्पीड घटते ही यूक्रेन में ड्रोन ऑपरेशंस ठप, एलन मस्क ने खुद दिया था आदेश, रिपोर्ट में खुलासा

WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क ने पिछले हफ्ते एक आदेश दिया था, जिसमें यूक्रेनी सेना द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्डवेयर की स्पीड को सीमित करने को कहा गया था। इस पाबंदी का सीधा असर ड्रोन के जरिए किए जाने वाले ऑपरेशनों पर पड़ा। यूक्रेनी सैन्य कमांडरों के हवाले से बताया गया है कि यह तकनीकी रुकावट लगभग एक दिन तक रही। इस दौरान, कई ड्रोन मिशन पूरी तरह से विफल हो गए और सेना को अपने कई ड्रोन गंवाने पड़े। चूंकि स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्शन यूक्रेन के रक्षा ढांचे की रीढ़ है, इसलिए स्पीड कम करने के इस फैसले ने कीव की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा झटका दिया है।