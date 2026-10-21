संजय राउत का फडणवीस सरकार पर साधा निशाना, बोले- क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डरते हैं?

शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने मंगलवार को जलगांव में दशहरा रैली के मंच से बोलते हुए कहा था कि मैंने माता जगदंबा के चरण छुए हैं और प्रार्थना की है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे फिर से इस राज्य के मुख्यमंत्री बनें और हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाएं। उन्होंने रैली में कहा था कि जो कोई भी एकनाथ शिंदे से टकराएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे नेता एकनाथ शिंदे निश्चित रूप से फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान उम्मीद भरी नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके विजन को पूरा करेंगे। जो कोई भी एकनाथ शिंदे के रास्ते में आएगा, वह बर्बाद हो जाएगा।