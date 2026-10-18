महायुति में नाराजगी के बीच फडणवीस का एकनाथ शिंदे को संदेश, बोले- उम्मीद है पार्टी प्रमुख इस पर ध्यान देंगे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्री संजय शिरसाट ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शिवसेना महायुति और सतीश चव्हाण के साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दिन से ही चव्हाण के समर्थन में काम कर रही है। फडणवीस के मुताबिक, किसी एक व्यक्ति के अलग रुख को पूरे दल की आधिकारिक भूमिका नहीं माना जा सकता। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित पार्टी प्रमुख इस मामले पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि जब सभी दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।