‘राम को लाने का दावा करते हैं और कॉकरोच से डरते हैं’, उद्धव ने BJP को घेरा, रिजीम चेंज पर दी चेतावनी

Maharashtra Politics: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा (BJP) नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जनता से मतदान और विरोध प्रदर्शन का अधिकार छीन रही है, तो ऐसी सरकार को बदलने की सख्त जरूरत है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे है। मुंबई में अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए ठाकरे ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ‘सत्ता परिवर्तन’ (रिजीम चेंज) के आह्वान का खुला समर्थन किया।