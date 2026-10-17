‘सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का इरादा नहीं था, जेल जाने को भी तैयार’: संजय राउत का बड़ा बयान

Sanjay Raut Supreme Court Contempt Case: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए उनके बयान पहले भी दूसरे लोग दे चुके हैं और इस विषय पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तथा कार्यक्रम भी हो चुके हैं। उन्होंने केवल उन्हीं बातों की ओर ध्यान दिलाया था। राउत ने स्पष्ट किया कि उनका न्यायालय की अवमानना करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, यदि अदालत को लगता है कि उनसे अवमानना हुई है, तो वह माफी मांगते हैं। इसके बावजूद नोटिस जारी होने पर वह कानूनी लड़ाई लड़ने और जरूरत पड़ने पर जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।