‘इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, तो अक्षय कुमार को क्यों नहीं?’, संजय राउत ने BJP पर साधा निशाना

संजय राउत ने कहा कि यह केवल अदालत में चलने वाली लड़ाई नहीं, बल्कि सड़क पर भी जारी संघर्ष है। राज्य सभा सांसद राउत ने कहा, "11 पिटीशन हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हम और 9 इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं। 11 पिटीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल कर ली हैं और आज उसके ऊपर बहस शुरू होगी और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) हमें और देश के करोड़ों मतदाताओं को न्याय देंगे।"