क्या CJP नेता और ध्रुव राठी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? सैम पित्रोदा ने दिया जवाब

Sam Pitroda Statement: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और यूट्यूबर ध्रुव राठी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संबंधित लोगों और कांग्रेस पार्टी को करना है। हालांकि, उन्होंने समाज में ऐसे स्वतंत्र लोगों की जरूरत पर जोर दिया, जो किसी राजनीतिक दल की सत्ता की परवाह किए बिना अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाते हैं।