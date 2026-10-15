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सचिन पायलट के ‘मोदी जल्द पूर्व प्रधानमंत्री होंगे’ बयान पर सियासत तेज, जेडीयू ने कांग्रेस को घेरा; सपा बोली- युवाओं से माफी मांगें पीएम

JDU Slams Congress: कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द पूर्व प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने कांग्रेस पर पलटवार किया, वहीं सपा ने युवाओं की नाराजगी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की।
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भारत

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Ashib Khan

Oct 15, 2026

Former Prime Minister Remark

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Prime Minister Narendra Modi Remark: कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ‘जल्द पूर्व प्रधानमंत्री’ वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। इस बयान को लेकर जनत दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से पीएम बने हैं। 

जेडीयू बोली- कांग्रेस की मेहरबानी से प्रधानमंत्री नहीं बने मोदी

जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने सचिन पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की मेहरबानी से देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। देश के करोड़ों लोगों ने उन्हें आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाया है।

राजीव रंजन ने कहा कि सत्ता में कौन रहेगा और विपक्ष में कौन बैठेगा, इसका फैसला जनता करती है। कांग्रेस नेताओं को इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए कि वे ही तय करते थे कि देश का चुनाव आयुक्त कौन बनेगा।

उन्होंने कहा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका का आदेश ही पर्याप्त था। लेकिन अब एक पारदर्शी कानून है, जिसके तहत चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष भी सदस्य होता है और उसी प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं।

सपा ने उठाया युवाओं का मुद्दा, पीएम मोदी से माफी की मांग

वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने सरकार पर युवाओं की नाराजगी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के युवा सरकार से नाराज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

आशुतोष वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ संवाद की पहल करनी चाहिए। उन्होंने यह प्रतिक्रिया भी सचिन पायलट के ‘मोदी जल्द पूर्व प्रधानमंत्री होंगे’ वाले बयान को लेकर पीटीआई से विशेष बातचीत के दौरान दी।

पायलट के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज

सचिन पायलट के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। जहां जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जनता के समर्थन से जोड़ते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया, वहीं सपा ने युवाओं की नाराजगी और सरकार की जवाबदेही का मुद्दा उठाया है।

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Updated on:

15 Oct 2026 10:36 am

Published on:

15 Oct 2026 10:30 am

Hindi News / National News / सचिन पायलट के ‘मोदी जल्द पूर्व प्रधानमंत्री होंगे’ बयान पर सियासत तेज, जेडीयू ने कांग्रेस को घेरा; सपा बोली- युवाओं से माफी मांगें पीएम

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