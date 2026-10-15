सचिन पायलट के ‘मोदी जल्द पूर्व प्रधानमंत्री होंगे’ बयान पर सियासत तेज, जेडीयू ने कांग्रेस को घेरा; सपा बोली- युवाओं से माफी मांगें पीएम

Prime Minister Narendra Modi Remark: कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ‘जल्द पूर्व प्रधानमंत्री’ वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। इस बयान को लेकर जनत दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से पीएम बने हैं।