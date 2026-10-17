‘अजित दादा के जाने के बाद भाजपा ने चुराया वित्त मंत्रालय’, सुनेत्रा पवार को लेकर शरद गुट का बड़ा दावा

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में वित्त मंत्री पद को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP SP) के विधायक रोहित पवार ने भाजपा (BJP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को राज्य का वित्त मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार के निधन के बाद भाजपा ने यह महत्वपूर्ण पद 'चोरी' कर लिया है। रोहित पवार के इस बयान से सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।