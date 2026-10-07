‘अजित दादा दरियादिल थे, मैं नहीं’, भाजपा से हाथ मिलाने वाले बागी नेता को सुनेत्रा पवार की चेतावनी

Baramati Someshwar Sugar Factory Election: कद्दावर नेता अजित पवार के निधन के बाद पुणे जिले के बारामती स्थित सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल का पहला चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मतदान में चंद दिन रह गए है, जिस वजह से प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर बगावत के बाद अलग पैनल बनाकर चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम जगताप को लेकर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बिना नाम लिए सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से अफवाहों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके पति और दिवंगत नेता अजित पवार दरियादिल थे, लेकिन वह उनके जैसी नहीं हैं।