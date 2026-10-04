पुणे MLC सीट को लेकर महायुति में घमासान, NCP नेता ने कहा- यह हमारी सीट, भाजपा को नहीं देंगे

Pune Graduate Constituency: महाराष्ट्र में विधान परिषद की आगामी चुनावी तैयारियों के बीच पक्ष-विपक्ष में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रतिष्ठित माने जाने वाले पुणे शिक्षक और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर महायुति के घटक दलों भाजपा (BJP), शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और सुनेत्रा पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। वरिष्ठ स्तर पर हुई चर्चा के बाद पुणे शिक्षक और पुणे स्नातक दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस फैसले के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पुणे स्नातक सीट पर अपना दावा कायम रखा है।