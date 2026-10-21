Anti-national Controversy: “विरोध किया तो देशद्रोही?” मोदी सरकार पर प्रियंका का तीखा सवाल, मनोज झा ने भी खोल दी सवालों की पूरी फेहरिस्त!

बिहार में मनोज झा ने मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा-दुश्मनों की पहचान में सत्ता चयनात्मक हो रही है। उनकी बात में दम है, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी सरकार कुछ बोल नहीं रही। आय असमानता जस की तस है, कोई जवाब तक नहीं। सामाजिक सद्भाव गिरता जा रहा है, विदेश नीति पर भी कोई साफ जवाब दूर-दूर तक नहीं। झा ने कहा, असली दुश्मनों के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिना केस के लोगों को जेल भेजना, तिरंगा लहराने पर जेल ये वाकई गंभीर बातें हैं। उन्होंने तो तंज भी मारा, पूछा क्या देवी दुर्गा ये सब देख रही होंगी?