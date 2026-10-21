21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Anti-national Controversy: “विरोध किया तो देशद्रोही?” मोदी सरकार पर प्रियंका का तीखा सवाल, मनोज झा ने भी खोल दी सवालों की पूरी फेहरिस्त!

Constitution and Democracy India: प्रधानमंत्री के राष्ट्र के शत्रु चुनने के तरीके पर आरजेडी सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता ने खुलकर सवाल उठाए। बेरोजगारी, आय असमानता और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर तीखा सवाल किया गया। क्या विपक्ष का यह रुख सत्ता पक्ष को झकझोर पाएगा?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 21, 2026

Unemployment Is India’s Biggest Enemy

Unemployment Is India’s Biggest Enemy : मोदी के बयान से भड़का सियासी संग्राम! मनोज झा ने गिनाए देश के असली दुश्मन, प्रियंका ने संविधान पर उठाए सवाल (फोटो सोर्स: ANI)

Anti-national Controversy India: पटना और दिल्ली से आई ताजा टिप्पणियों ने राजनीति में खूब हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने जमकर निशाना साधा। आरजेडी संसद मनोज झा और शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी खुलकर बोले, उन्होंने कहा कि असली मुद्दे, असली दुश्मन नजरअंदाज हो रहे हैं। ये नेता बेरोजगारी, आय में असमानता, सामाजिक सद्भाव, और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने सत्ता पक्ष की खामोशी और विरोध प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। बहस सिर्फ बयानबाजी भर नहीं, देश की बड़ी चुनौतियों की तरफ ध्यान खींच रही है।

Manoj Jha on PM Modi: मनोज झा का मोदी सरकार पर निशाना, बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ा दुश्मन

बिहार में मनोज झा ने मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा-दुश्मनों की पहचान में सत्ता चयनात्मक हो रही है। उनकी बात में दम है, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी सरकार कुछ बोल नहीं रही। आय असमानता जस की तस है, कोई जवाब तक नहीं। सामाजिक सद्भाव गिरता जा रहा है, विदेश नीति पर भी कोई साफ जवाब दूर-दूर तक नहीं। झा ने कहा, असली दुश्मनों के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिना केस के लोगों को जेल भेजना, तिरंगा लहराने पर जेल ये वाकई गंभीर बातें हैं। उन्होंने तो तंज भी मारा, पूछा क्या देवी दुर्गा ये सब देख रही होंगी?

Priyanka Chaturvedi Statement: प्रियंका चतुर्वेदी ने लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन पर उठाए सवाल

दिल्ली में प्रियंका चतुर्वेदी ने मसला उठाया। उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दल खुद को देश हित के कामों में आगे बताते हैं, लेकिन हकीकत में देखना चाहिए, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मुद्दों पर सरकार क्या कर रही है। गलवान घाटी हो या कोई भी मुश्किल समय, विपक्ष और सत्ता साथ खड़ा रहा है। लेकिन संवैधानिक अधिकारों, लोकतंत्र और विरोध प्रदर्शन में हिंसा क्या ये जायज है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारे संविधान में दर्ज है, फिर विरोध करते लोगों को देशद्रोही ठहराना कहां से सही है? चतुर्वेदी ने बोला कि सरकार को खुद से सवाल करना चाहिए लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं?

इन प्रतिक्रियाओं के बीच बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक सद्भाव फिर चर्चा में हैं। सरकारी रिपोर्टें भी मानती हैं कि युवा रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। पिछले सालों में कई घटनाएं सामाजिक सद्भाव पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। विदेश नीति में भारत ने जरूर रफ्तार पकड़ी है, लेकिन कई फैसलों पर सवाल बने हुए हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है सरकार का कहना है कि विकास और सुरक्षा दोनों प्राथमिकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 12:19 pm

Published on:

21 Oct 2026 11:50 am

Hindi News / National News / Anti-national Controversy: “विरोध किया तो देशद्रोही?” मोदी सरकार पर प्रियंका का तीखा सवाल, मनोज झा ने भी खोल दी सवालों की पूरी फेहरिस्त!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

संजय राउत का फडणवीस सरकार पर साधा निशाना, बोले- क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डरते हैं?

Sanjay Raut
राष्ट्रीय

“तूफान आ रहा है”: भागवत के बयान से खत्म हुई बीजेपी-संघ की खटास, यूपी चुनाव से पहले बड़ा संकेत

Mohan Bhagwat Statement
राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: ‘बालासाहेब ठाकरे जीवित होते, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते’, शिवसेना नेता ने बताई वजह

Next Chief Minister of Maharashtra,
राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, हथियारों की सप्लाई करने वाले चार गिरफ्तार, ट्रेन से मुंबई पहुंचाई खेप

Tiger Shroff firing case
राष्ट्रीय

कोलकाता पंडाल हादसा: हाई कोर्ट का जांच की निगरानी से इनकार, रिटायर्ड जज से जांच करा सकती है राज्य सरकार

Kolkata High Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.