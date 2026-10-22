बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, 52 साल का व्यक्ति POCSO एक्ट में गिरफ्तार

बता दें कि पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने बच्ची को अनुचित तरीके से छुआ और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बच्ची को पकड़ लिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर शांतिपुर पुलिस ने जांच शुरू की और बुधवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।