कोलकाता भगदड़ हादसे पर ऋतब्रत बनर्जी की आई प्रतिक्रिया, कहा- यह राजनीति का नहीं, संवेदना जताने का समय

Chorbagan Stampede Incident: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शनिवार को चोरबागान दुर्गा पंडाल में भगदड़ मचने की घटना पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना पर राजनीति करने के बजाय पहले जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में युवा और मासूम बच्चों की जान गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।