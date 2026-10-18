‘सुबह कहा था ठाकुर देखने जाऊंगी…’ रात 9 बजे मिली मौत की खबर, दुर्गा पूजा में इकलौती बेटी को खोकर टूट गए माता-पिता

Kolkata Durga Puja Pandal Stampede: कोलकाता में शनिवार को चोरबागान दुर्गा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतकों में हुगली के वैद्यबाटी नगर पालिका के वार्ड-18 स्थित मालीर बागान की रहने वाली श्रीपर्णा पोद्दार भी शामिल हैं। श्रीपर्णा माता-पिता की इकलौती संतान थी और वह नर्स के रूप में काम कर रही थी। इकलौती बेटी की मौत की खबर सुनकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं इलाके में मातम पसरा हुआ है।