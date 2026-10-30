ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर शाइना एनसी का खरगे पर तंज, पूछा- 400 वोट कहां से लाएंगे?

SIR Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग पर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधते हुए इस मुहिम को राजनीतिक ड्रामा बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष आखिर किस आधार पर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहा है और इसके लिए जरूरी 400 वोट कहां से लाएगा?