मुंबई: किसान सभा को लेकर संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज, बोले- ‘वोट खरीदने के बजाय किसानों को पैसा दें’

Sanjay Raut on PM Modi: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने किसान सभा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि वोट खरीदने पर पैसा खर्च करने के बजाय सरकार को यह रकम किसानों को देनी चाहिए। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वोट खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के बजाय वह पैसा किसानों को दीजिए।