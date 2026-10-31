IMD Alert: महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश का अलर्ट! मुंबई-ठाणे समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान मुंबई और ठाणे में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पालघर में हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि रायगढ़ में भी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। हालांकि, 1 से 3 नवंबर के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। रायगढ़ में भी इन तीन दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 4 नवंबर को यहां हल्की बारिश हो सकती है।