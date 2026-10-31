रजनीकांत के बाद अब बेटी ऐश्वर्या के साथ काम करेंगे अमिताभ बच्चन? ‘टेक्सला’ के लिए मिला बड़ा ऑफर!

'टेक्सला' को लेकर सामने आई एक और जानकारी के मुताबिक, अमिताभ बच्चन ने फिल्म में काम करने की स्थिति में अपने हिस्से की शूटिंग मुंबई में करने की इच्छा जताई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने टीम से शेड्यूल अपनी उपलब्धता और सुविधा के मुताबिक तय करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही, फिल्म के मेकर्स अमिताभ से करीब 15 दिनों की तारीखें चाहते हैं। हालांकि, शूटिंग की जगह, तारीखों और अभिनेता की भागीदारी पर सस्पेंस अभी बाकी है।