रजनीकांत के बाद अब बेटी ऐश्वर्या के साथ काम करेंगे अमिताभ बच्चन? ‘टेक्सला’ के लिए मिला बड़ा ऑफर!

अमिताभ बच्चन को ऐश्वर्या रजनीकांत ने दिया फिल्म का ऑफर (सोर्स: X-@geofactsx/Instagram-filmy_enthusiast__)
Amitabh Bachchan Upcoming Movie: बॉलीवुड के बिग-बी यानी अमिताभ बच्चन एक बार फिर तमिल सिनेमा में नजर आ सकते हैं। खबरों के अनुसार, निर्देशक ऐश्वर्या रजनीकांत ने अपनी अगली फिल्म 'टेक्सला' में एक लीड रोल के लिए उनसे कनेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या ने अपने पिता और सुपरस्टार रजनीकांत के जरिए अमिताभ बच्चन तक फिल्म का प्रस्ताव पहुंचाया है। बता दें, बिग-बी के फिल्म में शामिल होने को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
'टेक्सला' में एक्टर जय लीड रोल निभाते नजर आ सकते हैं। अगर अमिताभ बच्चन इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरते हैं, तो वो रजनीकांत के बाद उनकी बेटी ऐश्वर्या के साथ भी काम करते दिखाई देंगे। खबरों में ये भी दावा किया गया है कि एक्टर ने अपनी शूटिंग मुंबई में रखने और शेड्यूल अपनी सुविधा के मुताबिक तय करने का अनुरोध किया है।
'टेक्सला' को लेकर सामने आई एक और जानकारी के मुताबिक, अमिताभ बच्चन ने फिल्म में काम करने की स्थिति में अपने हिस्से की शूटिंग मुंबई में करने की इच्छा जताई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने टीम से शेड्यूल अपनी उपलब्धता और सुविधा के मुताबिक तय करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही, फिल्म के मेकर्स अमिताभ से करीब 15 दिनों की तारीखें चाहते हैं। हालांकि, शूटिंग की जगह, तारीखों और अभिनेता की भागीदारी पर सस्पेंस अभी बाकी है।
ऐश्वर्या रजनीकांत की इस फिल्म में एक्टर जय मुख्य भूमिका में होंगे और फिल्म का निर्माण कन्नन रवि ग्रुप के बैनर तले किया जा रहा है। फिलहाल इसकी कहानी, बाकी कलाकारों और शूटिंग शेड्यूल को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
ऐश्वर्या ने '3' और 'वै राजा वै' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने फिल्म 'लाल सलाम' से निर्देशन में वापसी की थी। अब 'टेक्सला' उनके अगले प्रोजेक्ट के तौर पर चर्चा में है।
अमिताभ बच्चन ने टी.जे. ज्ञानवेल के निर्देशन में बनी रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' से तमिल सिनेमा में कदम रखा था। अगर वो 'टेक्सला' का हिस्सा बनते हैं, तो यह उनकी दूसरी तमिल फिल्म होगी। इसके साथ ही उन्हें रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के निर्देशन में काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल, फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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