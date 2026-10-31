अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की रस्में शुरू? ढोल की थाप पर नाचते दिखे म्यूजिक कंपोजर, वीडियो वायरल

Anirudh Ravichander And Kavya Maran Wedding: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की खबरों के बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अनिरुद्ध कुर्ता-पायजामा पहने ढोल की थाप पर झूमते और जश्न में शामिल होते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही फैंस को लगा कि शायद अनिरुद्ध की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जश्न उनकी अपनी शादी का नहीं, बल्कि उनके चचेरे भाई या फिर बहन की शादी का था।