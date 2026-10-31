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अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की रस्में शुरू? ढोल की थाप पर नाचते दिखे म्यूजिक कंपोजर, वीडियो वायरल

Anirudh Viral Video: अनिरुद्ध रविचंदर का ढोल की थाप पर नाचते हुए वीडियो वायरल है। काव्या मारन से शादी की चर्चाओं के बीच जानिए 11 नवंबर की शादी और चेन्नई रिसेप्शन को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 31 Oct 2026, 5:45 PM IST

Anirudh Ravichander and Kavya Maran Wedding

अनिरुद्ध-काव्या की शादी की चर्चा (सोर्स: x-@filmfare/@prawasitv)

Anirudh Ravichander And Kavya Maran Wedding: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की खबरों के बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अनिरुद्ध कुर्ता-पायजामा पहने ढोल की थाप पर झूमते और जश्न में शामिल होते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही फैंस को लगा कि शायद अनिरुद्ध की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जश्न उनकी अपनी शादी का नहीं, बल्कि उनके चचेरे भाई या फिर बहन की शादी का था।

इस बीच अनिरुद्ध और काव्या की शादी की तारीख और चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बता दें, ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों 11 नवंबर 2026 को शादी कर सकते हैं और 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन रखा जाएगा। इन कार्यक्रमों को लेकर दोनों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ढोल की थाप पर नाचते दिखे अनिरुद्ध

वायरल वीडियो में अनिरुद्ध अपने घर पर आयोजित एक समारोह में नजर आ रहे हैं। ढोल बजते ही वो भी जश्न में शामिल हो गए और संगीत की धुन पर झूमने लगे। कुर्ता-पायजामा पहने अनिरुद्ध का यह अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद इसे काव्या मारन के साथ उनकी शादी की तैयारियों से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समारोह उनके चचेरे भाई या बहन की शादी का था। यानी वीडियो में दिख रहा जश्न अनिरुद्ध की अपनी शादी से जुड़ा नहीं बताया जा रहा है।

11 नवंबर को शादी और 21 नवंबर को रिसेप्शन की चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन 11 नवंबर 2026 को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इसके बाद 21 नवंबर को चेन्नई में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि शादी निजी समारोह होगी, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे।

काव्या मारन, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं। अनिरुद्ध और काव्या के रिश्ते को लेकर लंबे समय से चर्चाएं हैं, लेकिन दोनों ने अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक तौर पर ज्यादा चर्चा में नहीं रखा है।

पीएम मोदी और रजनीकांत समेत कई हस्तियों को न्योते की खबर

शादी और रिसेप्शन में शामिल होने वाले मेहमानों को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम भी मेहमानों की संभावित सूची से जुड़ी खबरों में सामने आया है। फिल्म इंडस्ट्री से रजनीकांत, धनुष और शिवकार्तिकेयन को भी आमंत्रित किए जाने की चर्चा है।

विदेश में साथ दिखने के बाद शुरू हुई थीं रिश्ते की चर्चाएं

अनिरुद्ध रविचंदर ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा है। विदेश में दोनों की साथ में तस्वीरें सामने आने के बाद अनिरुद्ध और काव्या के रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हुई थीं। इसके बाद से ही दोनों की शादी की खबरें समय-समय पर चर्चा में आती रही हैं।

फिलहाल, वायरल वीडियो को लेकर इतना ही कहा जा सकता है कि रिपोर्ट्स में इसे अनिरुद्ध के रिश्तेदार की शादी का समारोह बताया गया है। वहीं, अनिरुद्ध और काव्या की शादी तथा रिसेप्शन की तारीखों को लेकर सामने आई जानकारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

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Updated on:

31 Oct 2026, 5:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की रस्में शुरू? ढोल की थाप पर नाचते दिखे म्यूजिक कंपोजर, वीडियो वायरल

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