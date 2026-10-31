Ramayana Advance Booking: रिलीज से 5 दिन पहले ‘रामायण’ ने मचाया तहलका! भारत में बढ़ीं 2500 स्क्रीन, टिकटों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

'रामायण' की एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार (IMDb)
Ramayana Advance Booking Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी शुरुआत की तैयारी में है। फिल्म की ग्लोबल रिलीज से सिर्फ 5 दिन पहले इसकी दुनिया भर में एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 40 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसमें खास बात ये है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद भी खत्म हो गया है। इसके बाद फिल्म के लिए स्क्रीन की संख्या बढ़कर करीब 2500 हो गई है।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जबरदस्त चर्चा है। लॉस एंजिल्स में हुए वर्ल्ड प्रीमियर के बाद उत्तरी अमेरिका में टिकटों की प्री-सेल में तेजी आई है। वहीं, भारत में अब तक सीमित रहे क्षेत्रीय भाषाओं के शो भी धीरे-धीरे शुरू हो रहे हैं।
'रामायण' की एडवांस बुकिंग दशहरे के दिन, ग्लोबल रिलीज से 15 दिन पहले शुरू हुई थी। लेकिन, शुरुआती दिनों में ज्यादातर शो हिंदी वर्जन के ही थे। छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी बुकिंग शुरू नहीं हो पाई थी। सैकनिल्क के मुताबिक, 31 अक्टूबर यानी आज दोपहर तक भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग से 16.5 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी थी। इस दौरान 3 लाख से ज्यादा टिकट बिके। शनिवार तक फिल्म की स्क्रीन संख्या बढ़कर करीब 2500 हो गई।
बता दें, कन्नड़ वर्जन को भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्क्रीन मिल रही हैं। पहले कुछ गिने-चुने शो तक सीमित इस वर्जन को अब 150 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब खबरों के अनुसार, कन्नड़ वर्जन कुल एडवांस बुकिंग में करीब 13 फीसदी का योगदान दे रहा है। वहीं, तेलुगु और तमिल वर्जन के शो भी शुरू हो रहे हैं। इनके सोमवार तक पूरी तरह उपलब्ध होने की उम्मीद है।
भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग प्रभावित होने की बड़ी वजह डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाना था। फिल्म के भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर धर्मा प्रोडक्शंस ने इसकी भारी प्रोडक्शन लागत का हवाला देते हुए थिएटर से होने वाली कमाई में अपना हिस्सा बढ़ाने की मांग की थी।
डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके लिए दो विकल्प रखे थे। पहले विकल्प के तहत शुरुआती 11 दिनों के लिए 55 फीसदी रेवेन्यू शेयर मांगा गया था। दूसरे ऑप्शन में 3 हफ्तों का स्लैब स्ट्रक्चर प्रस्तावित था। इसके मुताबिक, पहले हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर को 60 फीसदी, दूसरे हफ्ते में 50 फीसदी और तीसरे हफ्ते में 40 फीसदी हिस्सा मिलना था। दूसरी तरफ, एग्जीबिटर्स इस मांग के लिए तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि सिनेमाघरों के संचालन का खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है। उन्हें यह चिंता भी थी कि अगर इस फिल्म के लिए रेवेन्यू शेयरिंग की शर्तें बदली गईं, तो भविष्य में दूसरी बड़ी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं।
भारत के अलावा विदेशी बाजारों में भी 'रामायण' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लॉस एंजिल्स में फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद उत्तरी अमेरिका में इसकी प्री-सेल में तेजी आई। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीमियर के बाद 24 घंटे के भीतर टिकटों की बिक्री से होने वाली कमाई में 27 फीसदी का उछाल आया।
शुक्रवार तक फिल्म ने विदेशों में एडवांस बुकिंग से 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 21 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। इसमें अकेले अमेरिका में 4 नवंबर को होने वाले पेड प्रीव्यू से 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा की बुकिंग शामिल है। फिल्म की ग्लोबल रिलीज से एक दिन पहले उत्तरी अमेरिका में ये पेड प्रीव्यू रखे गए हैं।
भारत और विदेशों की एडवांस बुकिंग को मिलाकर फिल्म की कुल प्री-सेल कमाई 40 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स मिलकर 'रामायण' का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। बता दें, फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की योजना है। पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में आएगा।
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