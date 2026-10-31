Ramayana Advance Booking: रिलीज से 5 दिन पहले ‘रामायण’ ने मचाया तहलका! भारत में बढ़ीं 2500 स्क्रीन, टिकटों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके लिए दो विकल्प रखे थे। पहले विकल्प के तहत शुरुआती 11 दिनों के लिए 55 फीसदी रेवेन्यू शेयर मांगा गया था। दूसरे ऑप्शन में 3 हफ्तों का स्लैब स्ट्रक्चर प्रस्तावित था। इसके मुताबिक, पहले हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर को 60 फीसदी, दूसरे हफ्ते में 50 फीसदी और तीसरे हफ्ते में 40 फीसदी हिस्सा मिलना था। दूसरी तरफ, एग्जीबिटर्स इस मांग के लिए तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि सिनेमाघरों के संचालन का खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है। उन्हें यह चिंता भी थी कि अगर इस फिल्म के लिए रेवेन्यू शेयरिंग की शर्तें बदली गईं, तो भविष्य में दूसरी बड़ी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं।