आदित्य पंचोली की वजह से मौत के मुंह में पहुंच गए थे संजय गुप्ता? छोटा राजन के फोन ने उड़ा दी थी रातों की नींद!

आदित्य ने हालांकि संजय गुप्ता से सीधे इस बारे में बात नहीं की थी। उनकी यह बात किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए आगे पहुंच गई और मामला बिगड़ गया। संजय गुप्ता ने आदित्य से कहा कि उन्होंने उन्हें इस मुश्किल में डाल दिया, इसलिए अब उन्हें ही इससे बाहर निकालना होगा। इसके बाद में जब आदित्य पंचोली संजय गुप्ता से मिले तो उन्होंने उन्हें गले लगाया और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। इसके बाद संजय गुप्ता ने फोन पर संबंधित शख्स से भी माफी मांगी। जवाब में उनसे कहा गया कि उन्हें काम पर ध्यान देना चाहिए और आदित्य का किरदार थोड़ा बेहतर कर देना चाहिए। संजय गुप्ता ने भी कहा कि वह अपनी तरफ से किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मसलों के बाद संजय गुप्ता के मन को शांति मिली और उन्हें उस वक्त ऐसा लगा कि वो मरते-मरते बचें है, फिर शूटिंग पहले की तरह शुरू हुआ।