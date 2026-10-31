कैसे OTT और सोशल मीडिया ने बदला भारत में कास्टिंग और टैलेंट हंट का तरीका

इस बदलाव का सबसे ताजा उदाहरण भोजपुरी है। आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भोजपुरी गाने, फिल्में और कलाकार पहले यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए देश-दुनिया के दर्शकों तक पहुंचे और अब वही लोकप्रियता बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट की ताकत बन रही है। पवन सिंह और निरहुआ की लोकप्रियता, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी, पुराने विवाद, रिश्तों को लेकर जिज्ञासा और सोशल मीडिया पर बनने वाली धारणाएं ये सब मिलकर ऐसा मनोरंजन तैयार करते हैं जिसकी कहानी दर्शकों को पहले से कुछ हद तक मालूम होती है, लेकिन वे उसे पर्दे पर खुलते हुए देखना चाहते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भोजपुरी को सिर्फ उसकी भाषा के दम पर नहीं बेचा जा रहा, बल्कि उससे जुड़ा पूरा स्टार कल्चर भी कंटेंट का हिस्सा है।