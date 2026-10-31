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‘पहले ही कई मौके दे चुका हूं’ स्काउट ओपी की बात सुनकर टूट गईं काशवी, लाइव कैमरे के सामने छलके आंसू

Scout OP Viral Video: बिग बॉस 20 का एपिसोड देखते हुए काशवी हीरानंदानी लाइव स्ट्रीम में भावुक हो गईं। लव गिल से बातचीत के दौरान स्काउट ओपी ने काशवी को लेकर क्या कहा था? जानिए पूरा मामला।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 31 Oct 2026, 6:21 PM IST

Kashvi Emotional Video

बिग बॉस 20 के घर की बातचीत का काशवी पर दिखा असर (सोर्स: instagram-lovegillkalakaar/@thefilmycharcha)

Kashvi Emotional Video: बिग बॉस 20 के घर में चल रही बातचीत का असर अब घर के बाहर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काशवी हीरानंदानी शो का लेटेस्ट एपिसोड देखते हुए अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान भावुक हो गईं। एपिसोड में लव गिल और स्काउट ओपी उनके बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान स्काउट की एक बात सुनकर काशवी इतनी भावुक हुईं कि कुछ ही देर बाद कैमरे के सामने से हट गईं।

काशवी का यह रिएक्शन लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, सामने आई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि स्काउट ने किस संदर्भ में काशवी को मौके देने की बात कही थी।

लव गिल से बातचीत में काशवी का जिक्र

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में लव गिल और स्काउट ओपी के बीच बातचीत हो रही थी। इसी दौरान लव ने काशवी से जुड़ा एक मुद्दा उठाया। इस पर स्काउट ने कहा कि वह काशवी को पहले ही कई मौके दे चुके हैं, लेकिन आमतौर पर इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते।

स्काउट की यह बात काशवी ने अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान सुनी। एपिसोड देखते हुए उनका चेहरा भावुक नजर आया। कुछ ही पल बाद वह कैमरे के सामने से हट गईं। उनके इस रिएक्शन को देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी हैरान रह गए।

स्काउट की बात पर क्यों भावुक हुईं काशवी?

स्काउट के बयान का काशवी पर क्या असर हुआ और वह किस बात को लेकर भावुक हुईं, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, स्काउट ने लव से बातचीत में किस संदर्भ में उन्हें मौके देने की बात कही थी।

इस घटना के बाद स्काउट, लव और काशवी के बीच की स्थिति को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। फिलहाल काशवी के रिएक्शन और स्काउट के बयान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।

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Updated on:

31 Oct 2026, 6:21 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘पहले ही कई मौके दे चुका हूं’ स्काउट ओपी की बात सुनकर टूट गईं काशवी, लाइव कैमरे के सामने छलके आंसू

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