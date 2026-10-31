‘पहले ही कई मौके दे चुका हूं’ स्काउट ओपी की बात सुनकर टूट गईं काशवी, लाइव कैमरे के सामने छलके आंसू

बिग बॉस 20 के घर की बातचीत का काशवी पर दिखा असर (सोर्स: instagram-lovegillkalakaar/@thefilmycharcha)
Kashvi Emotional Video: बिग बॉस 20 के घर में चल रही बातचीत का असर अब घर के बाहर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काशवी हीरानंदानी शो का लेटेस्ट एपिसोड देखते हुए अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान भावुक हो गईं। एपिसोड में लव गिल और स्काउट ओपी उनके बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान स्काउट की एक बात सुनकर काशवी इतनी भावुक हुईं कि कुछ ही देर बाद कैमरे के सामने से हट गईं।
काशवी का यह रिएक्शन लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, सामने आई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि स्काउट ने किस संदर्भ में काशवी को मौके देने की बात कही थी।
बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में लव गिल और स्काउट ओपी के बीच बातचीत हो रही थी। इसी दौरान लव ने काशवी से जुड़ा एक मुद्दा उठाया। इस पर स्काउट ने कहा कि वह काशवी को पहले ही कई मौके दे चुके हैं, लेकिन आमतौर पर इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते।
स्काउट की यह बात काशवी ने अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान सुनी। एपिसोड देखते हुए उनका चेहरा भावुक नजर आया। कुछ ही पल बाद वह कैमरे के सामने से हट गईं। उनके इस रिएक्शन को देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी हैरान रह गए।
स्काउट के बयान का काशवी पर क्या असर हुआ और वह किस बात को लेकर भावुक हुईं, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, स्काउट ने लव से बातचीत में किस संदर्भ में उन्हें मौके देने की बात कही थी।
इस घटना के बाद स्काउट, लव और काशवी के बीच की स्थिति को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। फिलहाल काशवी के रिएक्शन और स्काउट के बयान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
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