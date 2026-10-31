‘पहले ही कई मौके दे चुका हूं’ स्काउट ओपी की बात सुनकर टूट गईं काशवी, लाइव कैमरे के सामने छलके आंसू

Kashvi Emotional Video: बिग बॉस 20 के घर में चल रही बातचीत का असर अब घर के बाहर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काशवी हीरानंदानी शो का लेटेस्ट एपिसोड देखते हुए अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान भावुक हो गईं। एपिसोड में लव गिल और स्काउट ओपी उनके बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान स्काउट की एक बात सुनकर काशवी इतनी भावुक हुईं कि कुछ ही देर बाद कैमरे के सामने से हट गईं।