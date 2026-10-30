महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद महायुति में घमासान, शिवसेना नेता ने भाजपा प्रवक्ता को दी चेतावनी; आठवले बोले- सुलझ जाएंगे मतभेद

BJP Shiv Sena Dispute: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। पांच में से तीन सीटें विपक्षी महाविकास अघाड़ी के जीतने के बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने शिवसेना पर अपने उम्मीदवारों का साथ नहीं देने की बात कही है, तो शिवसेना ने भाजपा को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की नसीहत दी है। इस बीच मामला तब और बढ़ गया, जब शिवसेना नेता निलेश राणे ने भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन को एकनाथ शिंदे के बारे में बयान देते समय अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दे दी। दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दोनों दलों के बीच मतभेद स्वीकार करते हुए कहा है कि इन्हें बातचीत से दूर कर लिया जाएगा।