काशवी का नाम सुनते ही आपा खो बैठे स्काउट, उदिति और अरिश्फा पर भड़के, गुस्से में की हद पार बोले- सब बर्वाद कर दूंगा

एक यूजर ने लिखा, 'जमीन हटा दें' वहीं दूसरे ने उदिति का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दोस्त का साथ दिया और स्काउट को उसी की भाषा में जवाब दिया। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हिला दे जमीन स्काउट। जाओ उदिति!' जबकि एक यूजर ने कहा, 'गिल साहिबा अगर शामिल करें तो ठीक है, लेकिन दूसरे ऐसा करें तो परेशानी होती है।' वहीं एक और कमेंट में उदिति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले ने शो में स्काउट और उदिति के बीच तनाव को चर्चा में ला दिया है।