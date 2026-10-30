‘शाहरुख-रणवीर पर करोड़ों लुटाते हो, फीमेल स्टार्स पर भरोसा क्यों नहीं’, कृति सेनन ने फिल्ममेकर्स को लेकर दिया ऐसा बयान

Kriti Sanon Statement On Female Led: बॉलीवुड में अक्सर बड़े बजट की फिल्मों की कमान मेल एक्टर्स के हाथों में होती है। शाहरुख खान की 'पठान' से लेकर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी फिल्मों पर मेकर्स करोड़ों रुपये खर्च करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जब बात महिला स्टार्स लीड रोल में लेकर बड़े बजट की फिल्म बनाने की आती है, तो इंडस्ट्री का नजरिया बदल जाता है। अब एक्ट्रेस कृति सेनन ने इसी सोच पर सवाल उठाते हुए फिल्ममेकर्स से फीमेल स्टार्स पर भी उतना ही भरोसा करने की गुजारिश की है।