30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘शाहरुख-रणवीर पर करोड़ों लुटाते हो, फीमेल स्टार्स पर भरोसा क्यों नहीं’, कृति सेनन ने फिल्ममेकर्स को लेकर दिया ऐसा बयान

Kriti Sanon: कृति सेनन ने फिल्ममेकर्स से महिला कलाकारों की फिल्मों में भी 'पठान' और 'धुरंधर' जितना पैसा लगाने की अपील की। जानिए बड़े बजट की फीमेल लीड फिल्मों पर उन्होंने क्या कहा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 30 Oct 2026, 2:22 PM IST

Kriti Sanon Statement

कृति सेनन ने उठाया बॉलीवुड की सोच पर सवाल (सोर्स: x-@Filmyscoopss)

Kriti Sanon Statement On Female Led: बॉलीवुड में अक्सर बड़े बजट की फिल्मों की कमान मेल एक्टर्स के हाथों में होती है। शाहरुख खान की 'पठान' से लेकर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी फिल्मों पर मेकर्स करोड़ों रुपये खर्च करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जब बात महिला स्टार्स लीड रोल में लेकर बड़े बजट की फिल्म बनाने की आती है, तो इंडस्ट्री का नजरिया बदल जाता है। अब एक्ट्रेस कृति सेनन ने इसी सोच पर सवाल उठाते हुए फिल्ममेकर्स से फीमेल स्टार्स पर भी उतना ही भरोसा करने की गुजारिश की है।

एक समिट में बातचीत के दौरान कृति ने कहा कि फिल्ममेकर्स को महिला स्टार्स के साथ भी 'पठान' और 'धुरंधर' जैसी बड़े बजट की फिल्में बनाने का जोखिम उठाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर फिल्म की कहानी दमदार है, तो दर्शक उसे देखने सिनेमाघरों तक जरूर आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि फीमेल स्टार्स को भी बड़े बजट की थिएट्रिकल फिल्मों में लीड रोल निभाने का मौका मिले।

'फीमेल एक्टर के साथ बनाओ धुरंधर जैसी फिल्म और उतना ही पैसा लगाओ'

कृति सेनन ने कहा कि जब मेल लीड वाली फिल्में बनाई जाती हैं, तो मेकर्स को उम्मीद होती है कि दर्शक उन्हें सिनेमाघरों में देखने आएंगे। 'पठान' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों को बड़े स्तर पर बनाने का फैसला लिया जाता है, लेकिन महिला कलाकारों के साथ ऐसी फिल्में बनाने का साहस भी दिखाना चाहिए।

एक्ट्रेस के मुताबिक, फिल्ममेकर्स को महिला कलाकारों की लीड रोल वाली फिल्मों में भी उतना ही पैसा निवेश करना चाहिए, जितना वे मेल स्टार्स की फिल्मों में करते हैं। उन्होंने कहा, "अगर आप किसी फीमेल एक्टर के साथ 'धुरंधर' या 'पठान' जैसी फिल्म बनाते हैं और उसमें उतना ही पैसा लगाते हैं, तो वह फिल्म अच्छा करेगी। हमें ये रिस्क लेना चाहिए।"

कहानी अच्छी है तो महिला कलाकारों की फिल्म भी होगी हिट

कृति का मानना है कि किसी फिल्म की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसमें हीरो मेल है या फीमेल। सबसे ज्यादा मायने उसकी कहानी रखती है। अगर कहानी दर्शकों को पसंद आती है, तो फीमेल स्टार्स की लीड वाली फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

उन्होंने फिल्ममेकर्स से अपील की कि वे फीमेल स्टार को लेकर बड़े बजट की फिल्में बनाने में हिचकिचाएं नहीं। इंडस्ट्री को फीमेल स्टार्स पर भी वैसा ही भरोसा दिखाना चाहिए, जैसा मेल स्टार्स पर दिखाया जाता है। बता दें, कृति के इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों और फीमेल स्टार्स को मिलने वाले मौकों को लेकर बहस छेड़ दी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 2:22 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘शाहरुख-रणवीर पर करोड़ों लुटाते हो, फीमेल स्टार्स पर भरोसा क्यों नहीं’, कृति सेनन ने फिल्ममेकर्स को लेकर दिया ऐसा बयान

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आठ साल बाद गर्लफ्रेंड राधिका कोलगांवकर से अलग हुए अभिनेता आदर्श गौरव? इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

Tu Ya Main Adarsh Gourav Breakup
बॉलीवुड

श्रद्धा कपूर की Eetha के ट्रेलर ने मचाया तहलका, फैंस बोले- ‘फीमेल सेंट्रिक फिल्म ने ला दिया तूफान’

Shraddha Kapoor
मनोरंजन

‘250 में से मेरी सिर्फ 11 फिल्में ही अच्छी’, परेश रावल ने क्यों कही ये बात, किन किरदारों को बताया फेवरेट?

Paresh Rawal On Career
बॉलीवुड

फूट-फूटकर रोईं बिग बॉस फेम शिवानी कुमारी, बोलीं- उन्हें हमेशा भाई माना फिर मेरे खिलाफ क्यों बनाई वीडियो?

Shivani Kumari wept bitterly question American influencer Marvin Achi said Why did you do this to me
OTT

काशवी का नाम सुनते ही आपा खो बैठे स्काउट, उदिति और अरिश्फा पर भड़के, गुस्से में की हद पार बोले- सब बर्वाद कर दूंगा

Tanmay Singh
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.