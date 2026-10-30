‘शाहरुख-रणवीर पर करोड़ों लुटाते हो, फीमेल स्टार्स पर भरोसा क्यों नहीं’, कृति सेनन ने फिल्ममेकर्स को लेकर दिया ऐसा बयान

कृति सेनन ने उठाया बॉलीवुड की सोच पर सवाल (सोर्स: x-@Filmyscoopss)
Kriti Sanon Statement On Female Led: बॉलीवुड में अक्सर बड़े बजट की फिल्मों की कमान मेल एक्टर्स के हाथों में होती है। शाहरुख खान की 'पठान' से लेकर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी फिल्मों पर मेकर्स करोड़ों रुपये खर्च करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जब बात महिला स्टार्स लीड रोल में लेकर बड़े बजट की फिल्म बनाने की आती है, तो इंडस्ट्री का नजरिया बदल जाता है। अब एक्ट्रेस कृति सेनन ने इसी सोच पर सवाल उठाते हुए फिल्ममेकर्स से फीमेल स्टार्स पर भी उतना ही भरोसा करने की गुजारिश की है।
एक समिट में बातचीत के दौरान कृति ने कहा कि फिल्ममेकर्स को महिला स्टार्स के साथ भी 'पठान' और 'धुरंधर' जैसी बड़े बजट की फिल्में बनाने का जोखिम उठाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर फिल्म की कहानी दमदार है, तो दर्शक उसे देखने सिनेमाघरों तक जरूर आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि फीमेल स्टार्स को भी बड़े बजट की थिएट्रिकल फिल्मों में लीड रोल निभाने का मौका मिले।
कृति सेनन ने कहा कि जब मेल लीड वाली फिल्में बनाई जाती हैं, तो मेकर्स को उम्मीद होती है कि दर्शक उन्हें सिनेमाघरों में देखने आएंगे। 'पठान' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों को बड़े स्तर पर बनाने का फैसला लिया जाता है, लेकिन महिला कलाकारों के साथ ऐसी फिल्में बनाने का साहस भी दिखाना चाहिए।
एक्ट्रेस के मुताबिक, फिल्ममेकर्स को महिला कलाकारों की लीड रोल वाली फिल्मों में भी उतना ही पैसा निवेश करना चाहिए, जितना वे मेल स्टार्स की फिल्मों में करते हैं। उन्होंने कहा, "अगर आप किसी फीमेल एक्टर के साथ 'धुरंधर' या 'पठान' जैसी फिल्म बनाते हैं और उसमें उतना ही पैसा लगाते हैं, तो वह फिल्म अच्छा करेगी। हमें ये रिस्क लेना चाहिए।"
कृति का मानना है कि किसी फिल्म की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसमें हीरो मेल है या फीमेल। सबसे ज्यादा मायने उसकी कहानी रखती है। अगर कहानी दर्शकों को पसंद आती है, तो फीमेल स्टार्स की लीड वाली फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
उन्होंने फिल्ममेकर्स से अपील की कि वे फीमेल स्टार को लेकर बड़े बजट की फिल्में बनाने में हिचकिचाएं नहीं। इंडस्ट्री को फीमेल स्टार्स पर भी वैसा ही भरोसा दिखाना चाहिए, जैसा मेल स्टार्स पर दिखाया जाता है। बता दें, कृति के इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों और फीमेल स्टार्स को मिलने वाले मौकों को लेकर बहस छेड़ दी है।
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