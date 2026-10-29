नागपुर में कांग्रेस की जीत पर रामदास आठवले का चौंकाने वाला बयान, बोले- बागी ने बिगाड़ा भाजपा का खेल!

Nagpur Election Result: नागपुर में कांग्रेस की जीत के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भाजपा को हार कैसे मिली। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस सवाल का जवाब देते हुए भाजपा के बागी उम्मीदवार को वजह बताया है। उनका कहना है कि बागी के मैदान में उतरने से चुनाव का गणित बिगड़ गया और कांग्रेस को इसका फायदा मिला। आठवले ने यह भी कहा कि नागपुर की जीत को कांग्रेस की बड़ी कामयाबी नहीं माना जाना चाहिए।