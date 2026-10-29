BJP Vs Shiv Sena: हार के बाद महायुति में घमासान, बीजेपी ने शिंदे पर लगाए गंभीर आरोप; एक सीट के लिए गंवाईं 3 सीटें!

नवनाथ बन ने आरोप लगाया कि पुणे और नागपुर में शिवसेना ने महायुति के उम्मीदवारों को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। उनके मुताबिक, पुणे में शिवसेना ने आखिरी समय में निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप को समर्थन दिया, जिससे गठबंधन की एकजुटता प्रभावित हुई। उन्होंने दावा किया कि सानप को मिले वोट बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं मिले। बन ने छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, जिसका असर महायुति के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक सीट के लिए सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाने की रणनीति गठबंधन के हित में नहीं है। हालांकि, ये आरोप बीजेपी नेता की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें गठबंधन के दूसरे पक्ष का बयान समझना उचित नहीं होगा।