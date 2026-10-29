नागपुर में हार के बाद BJP की किरकिरी, फडणवीस ने डिलीट किया कांग्रेस पर किया ट्वीट, विपक्ष ने ली चुटकी

नागपुर में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस को भाजपा पर राजनीतिक हमला करने का मौका मिल गया है। फडणवीस के डिलीट किए गए ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने कहा, "ट्वीट डिलीट करके फडणवीस ने एक बार फिर सावरकर की विरासत को आगे बढ़ाया! चुनाव के पूरे नतीजे आने से पहले ही बड़ी बाजी मारने के अंदाज में फडणवीस ने ट्वीट कर दिया। लेकिन उनका वही तीर उल्टा पड़ गया और सीधे उनके सीने में जा लगा! आखिरकार, किरकिरी होने के बाद उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। फडणवीस जी, इतनी जल्दी घबरा गए? यह तो सिर्फ ट्रेलर है! 2029 में महाराष्ट्र की जनता आपकी ऐसी राजनीतिक दुर्गति करेगी कि आज का यह ट्वीट भी आपको याद आएगा! ऑल द बेस्ट, फडणवीस जी! अगले झटके के लिए तैयार रहिए।"