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मुंबई के विरार की एक सोसायटी के एक फ्लैट में मिले तीन भाई और बहन के शव

Bodies found in a flat in Virar: विरार पश्चिम की ग्लोबल सिटी में बंद फ्लैट से तीन भाई-बहनों के शव मिले। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। जानिए अब तक की जांच में क्या सामने आया।
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मुंबई

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Pushpankar Piyush

Updated: 29 Oct 2026, 12:26 PM IST

क्राइम सीन फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

क्राइम सीन फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Mumbai Crime News: महाराष्ट्र के विरार में एक बंद फ्लैट में तीन भाई-बहनों के शव मिले हैं। मृतकों में दो भाई और उनकी बहन शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने तीनों के आत्महत्या करने की आशंका जताई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि विरार पश्चिम की ग्लोबल सिटी स्थित के. एवेन्यू इमारत में यह घटना हुई। यहां एक बंद फ्लैट में तीन भाई-बहनों के शव मिले। इस कारण इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों के शव गुरुवार को विंग डी के फ्लैट नंबर 1203 से बरामद किए गए।

बोलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश कावले ने मीडिया को बताया कि बीती रात पड़ोसियों ने संबंधित फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर प्रवेश किया। वहां तीनों मृत अवस्था में मिले।

मृतकों की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच

पुलिस के अनुसार, मृतकों की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि मृतकों में से एक ने अपनी मौत से पहले मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही थी। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस को आशंका है कि तीनों ने जहर का सेवन कर आत्महत्या की होगी।

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तीन में एक को था कैंसर

कावले ने बताया कि तीनों में एक कैंसर से पीड़ित था और घर में पैसे की भी दिक्कत थी। फिलहाल, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में एडीआर (आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन में मिले वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि तीनों की मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।

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Updated on:

29 Oct 2026, 12:26 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / मुंबई के विरार की एक सोसायटी के एक फ्लैट में मिले तीन भाई और बहन के शव

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