दिल्ली में दिनदहाड़े 2.30 करोड़ रुपए की लूट, पिस्टल दिखाकर कैश से भरे बैग; रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी थी कार

प्रतीकात्मक तस्वीर।
Delhi Latest News: पुरानी दिल्ली में चार बदमाशों ने एक दफ्तर में घुसकर 2 करोड़ 30 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर डराया और अलमारी में रखी नकदी बैग में भरकर फरार हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वारदात के बाद भागने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया, वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी थी। इतनी बड़ी रकम की लूट के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनके भागने का रास्ता पता लगाने में जुटी है।
घटना 28 अक्टूबर को दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी दफ्तर में पहुंचे और कर्मचारी को हथियार दिखाकर अपने काबू में कर लिया। इसके बाद उन्होंने अलमारी में रखी नकदी निकाली और बैग में भर ली। पूरी वारदात के बाद आरोपी वहां से निकल गए। लूटी गई रकम करीब 2.30 करोड़ रुपए बताई गई है।
इस मामले में एक अहम बात यह सामने आई है कि बदमाशों के भागने के लिए इस्तेमाल की गई कार कथित तौर पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहले से खड़ी थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कार वहां कब लाई गई और आरोपी किस रास्ते से मौके तक पहुंचे थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि वारदात से पहले बदमाशों ने इलाके की रेकी की थी या नहीं।
लूट की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लाहौरी गेट थाने में लूट से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर जिले की डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक, पुलिस की टीमें मामले को सुलझाने में जुटी हैं और जल्द अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दफ्तर के आसपास की सड़कों और उन रास्तों की भी जांच की जा रही है, जहां से आरोपी भागे हो सकते हैं। चार पुलिस टीमें आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हैं।
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती चारों आरोपियों तक पहुंचना और लूटी गई रकम बरामद करना है। जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों को भी देखा जा रहा है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आरोपी किस दिशा में गए और वारदात में इस्तेमाल की गई कार कहां पहुंची।
यह भी साफ होना बाकी है कि आरोपियों को दफ्तर में रखी इतनी बड़ी रकम के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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