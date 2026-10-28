28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘सुप्रीम कोर्ट जाइए’, CJP से 50 करोड़ हर्जाने की मांग करने वाले वकील से बोला दिल्ली हाईकोर्ट

CJP 50 crore compensation plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के विरोध प्रदर्शनों के कारण हुए व्यवधान पर 50 करोड़ रुपये मुआवजा मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता वकील को सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश देते हुए PIL को निस्तारित कर दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 28 Oct 2026, 5:04 PM IST

Delhi High Court CJP protest PIL

CJP से 50 करोड़ हर्जाने की मांग करने वाले वकील से बोला दिल्ली हाईकोर्ट, फोटो सोर्स- ANI

Delhi High Court CJP protest : दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के कारण आम जनता को हुई परेशानी और अव्यवस्था के एवज में 50 करोड़ का अंतरिम मुआवजा मांगने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि वे इस राहत के लिए देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का रुख करें, क्योंकि ऐसा ही मामला पहले से वहां विचाराधीन है।

हाईकोर्ट ने दी 'न्यायिक अनुशासन' की दुहाई

बॉर एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जब शीर्ष अदालत पहले से ही इसी तरह के मुद्दों पर सुनवाई कर रही है, तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक अनुशासन यह मांग करता है कि ऐसी स्थिति में इस अदालत को कार्यवाही से दूर रहना चाहिए और कोई विरोधाभासी आदेश पारित नहीं करना चाहिए।" इसके साथ ही पीठ ने इस जनहित याचिका (PIL) को निस्तारित (Dispose) कर दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट को दी जानकारी

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस विषय से जुड़े समान मामलों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से अपर सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी वकील प्रेमतोष मिश्रा भी पेश हुए।

क्या थी याचिकाकर्ता की मांग?

एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके सहयोगियों पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण लुटियंस और मध्य दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम हुआ, जिससे व्यापारियों, दफ्तर जाने वालों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा; इसी के चलते याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सीजेपी (CJP) पर सामुदायिक जुर्माना लगाया जाए, प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने के लिए ₹50 करोड़ की अंतरिम राशि जमा कराई जाए और इन दावों की जांच व मुआवजे की राशि तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 5:04 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘सुप्रीम कोर्ट जाइए’, CJP से 50 करोड़ हर्जाने की मांग करने वाले वकील से बोला दिल्ली हाईकोर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘शराब बुकिंग ऐप 24 घंटे में वापस लें’: AAP का सरकार को अल्टीमेटम, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

Delhi Liquor Booking App
नई दिल्ली

2026 की लिस्ट में नाम, फिर भी नया फॉर्म? सुप्रीम कोर्ट के सवाल से चुनाव आयोग में हलचल

Draft Electoral Roll
राष्ट्रीय

CJI पर सोशल मीडिया टिप्पणी का मामला, संजय राउत को 17 नवंबर को खुद पेश होने का आदेश

Nikhil Wagle
नई दिल्ली

मजीठिया पर ड्रग्स बेचकर 736 करोड़ रुपये कमाने का आरोप, मनीष सिसोदिया बोले- भगवंत मान ने नशे के खिलाफ छेड़ी जंग

Manish Sisodia
नई दिल्ली

राहुल गांधी का टाटा समूह को लेकर बड़ा बयान, मोदी-शाह पर साधा निशाना; उद्योगपतियों की चुप्पी पर उठाए सवाल

Tata Group News
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.