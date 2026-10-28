मजीठिया पर ड्रग्स बेचकर 736 करोड़ रुपये कमाने का आरोप, मनीष सिसोदिया बोले- भगवंत मान ने नशे के खिलाफ छेड़ी जंग

मनीष सिसोदिया ने अपने पोस्ट में कहा कि भगवंत मान ने मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई की और अब उनके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजीठिया को ड्रग्स के कारोबार से कमाई हुई रकम के मामले में जवाब देना होगा। सिसोदिया ने यह भी दावा किया कि भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में पाकिस्तान से आने वाले नशीले पदार्थों की आपूर्ति को काफी हद तक कम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब ज्यादातर ड्रग्स गुजरात से पंजाब पहुंच रहे हैं और इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मजीठिया एक साथ आ गए हैं।