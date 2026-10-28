‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, CJP ने 1 नवंबर की INDIA ब्लॉक रैली को दिया समर्थन

पोस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। पार्टी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी के साझा किए गए संदेश में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा गया कि इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता बहाल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, पोस्ट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।